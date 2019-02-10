toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРІЯ - ШАЛЬКЕ

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 – відеоогляд матчу

09:27 28 Читать на русском
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 – відеоогляд матчу
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 / ФК Айнтрахт

РБ Лейпциг та Айнтрахт зіграли у суху нічию в матчі 21-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Айнтрахт.

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Айнтрахт відстояв нічию з РБ Лейпциг перед матчем проти Шахтаря: майстер-клас "гірникам", як нейтралізувати форвардів

Айнтрахт перед матчем з Шахтарем зустрівся на Ред Булл Арені з конкурентом за місце в Лізі чемпіонів РБ Лейпциг. Команди не змогли виявити сильнішого і розписали суху мирову.

Суперник "гірників" наразі перебуває на 5 місці в турнірній таблиці з 33 очками, РБ Лейпциг четвертий з 38 пунктами.

Німеччина21 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт: Субота 09 лютого 2019

РБ Лейпциг
Матч завершено
0 : 0
Айнтрахт Франкфурт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Айнтрахт Франкфурт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-Шабаб
    Світ — 9 лют364 Аль-Фатех Коваля на останніх хвилинах переміг Аль-Шабаб
4
год
:
28
хв
Тоттенхем
15:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук