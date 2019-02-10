РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0 – відеоогляд матчу

РБ Лейпциг та Айнтрахт зіграли у суху нічию в матчі 21-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Айнтрахт.

Німеччина. Бундесліга, 21 тур

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0

Айнтрахт відстояв нічию з РБ Лейпциг перед матчем проти Шахтаря: майстер-клас "гірникам", як нейтралізувати форвардів

Айнтрахт перед матчем з Шахтарем зустрівся на Ред Булл Арені з конкурентом за місце в Лізі чемпіонів РБ Лейпциг. Команди не змогли виявити сильнішого і розписали суху мирову.

Суперник "гірників" наразі перебуває на 5 місці в турнірній таблиці з 33 очками, РБ Лейпциг четвертий з 38 пунктами.