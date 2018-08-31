РБ Лейпциг – Зоря: "Трилер, син може завершити епоху Вернидуба" – німецькі ЗМІ вражені і висловлюють повагу до українців

Сімейна драма Юрія Вернидуба та компліменти на адресу Зорі за матч Ліги Європи проти РБ Лейпциг – в огляді німецької преси.

3:2-gegen Luhansk - Last-Minute-Elfer rettet Leipzig https://t.co/mZ1biZdGCp — BILD RB Leipzig (@BILD_rbleipzig) 30 серпня 2018 р.

Bild: Лейпциг тремтить в Лізі Європи, респект українцям

Який трилер! Лейпциг завершує довгу подорож кваліфікацією другим поспіль виходом в основну стадії ЛЄ, але ці 3:2 проти команди з Луганська були важкою роботою. Гол Ратао був шоком. Експерт Sky вимагав від Рангніка в перерві бити на сполох: "Це футбол, а не фігурне катання. Йдеться про німецький футбол в Європі". Усе вирішив пенальті у драматичний кульмінаційний момент гри. Повага до Зорі: українці грали добре і програли лише в часточці удачі.

Зоря драматично програла РБ Лейпциг та вилетіла з Ліги Європи

"Eier bewiesen": Leipzig dankt Elfmeterschütze Forsberg - Luhansks Trainer Vernydub tritt nach der Partie zurück #RBL https://t.co/INEeQx3ECs — kicker | RB Leipzig (@kicker_RBL) 30 серпня 2018 р.

Kicker: Драма – тренер Зорі Вернидуб подав у відставку, а Лейпциг показав, що має яйця

Це, безсумнівно, було б великим сюрпризом і розчаруванням для РБ, якби вони пропустили луганський клуб у груповий етап Ліги Європи. Українцям не вистачило лише кількох хвилин. Натомість після матчу в стані Зорі стався справжній вибух. Захисник луганців і син їхнього тренера Віталій Вернидуб спричинив пенальті на 90-й хвилині. Цей удар Форсберга мав просте визначення: прохід або виліт. "Еміль довів, що в нього є яйця", – так суворо прокоментував пенальті капітан Лейпцига Віллі Орбан, який зізнався: до останнього сумнівався, що його команда зможе вирвати перемогу. Цей пенальті дозволив уникнути третього поспіль фіаско німецьких клубів у кваліфікації Ліги Європи: у 2016-му Герта вилетіла від данського Брондбю, у 2017-му Фрайбург – від Домжале.

РБ Лейпциг – Зоря – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вернидуб подав у відставку після 7 років управління командою: "Команді потрібен новий тренер, я не досягнув мети". Якщо виліт від Лейпцига дійсно був причиною для такого рішення, воно матиме особливо драматичний вимір: син Віталій через гру рукою на останній хвилині практично відразу завершив тренерську епоху свого батька в Зорі.

Вернидуб покидає Зорю, – FootballHub

RB Leipzig zittert sich in die Europa League. https://t.co/c91BuSKdth — SPORT1 (@SPORT1) 30 серпня 2018 р.

Sport1: Трилер не для слабких нервів

Лейпциг тремтить у Лізі Європи. Джокери врятували РБ після трилера не для слабких нервів проти непоступливої Зорі. Огюстен зрівняв, Форсберг забив вирішальний гол ледь не на останніх секундах. Навіть після 2:2 українці дуже пристрасно захищались. Однак дискредитації вдалося уникнути. "Наш менталітет став ключем до перемоги", – заявив тренер господарів Ральф Рангнік.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Сильна наступальна гра українців

Український клуб зіграв азартно, всупереч очікуванням. Це дало РБ Лейпциг більший простір для атак, ніж у першому матчі, де було 0:0. Пропустивши швидкий гол, Зоря відігралась завдяки асисту Караваєва і голу Ратао. Рангнік кинув усі сили в атаку, і завдяки гандболу українців переміг. Команда отримала не зайві 2,9 млн євро на фінішний трансферний спурт. Загалом Лейпциг може заробити 19 мільйонів, якщо виграє Лігу Європи.