"Я знаю Мар'яна Шведа ще зі Львова. Коли Севілья забрала його, я ще тоді хотів його повернути. Тепер я щасливий, що він знову у моїй команді. Він працьовитий, швидкий і потужний. Я знаю, на що він здатний.

РБ Лейпциг – Шахтар – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Коли пішла контратака на третій гол, і м’яч опинився в ногах Мудрика, я вже святкував, здійнявши руки, тому що з тренувань знаю, що він забиває, коли виходить один на один з воротарем. Я намагався передати цю позитивну енергію. Весь цей матч про те, щоб бути позитивним", – сказав Йовічевіч у коментарі сайту УЄФА.

Нагадаємо, Швед оформив дубль, а Мудрик відзначився голом+двома асистами.

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