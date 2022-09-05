РБ Лейпциг – Шахтар: Тедеско виділив козирі "гірників" і пообіцяв реабілітуватися за провал
Головний тренер РБ Лейпциг Доменіко Тедеско поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
"Шахтар домінує в Україні та регулярно виступає в Лізі чемпіонів. Попри серйозні трансферні втрати бразильців, в них залишилася чудова настирна команда. Шахтар може бути дуже небезпечним у перехідних фазах.
Ситуація складна для всіх українців, для Шахтаря зокрема. Коли в життя у вигляді футболу повертається хоча б частинка нормальності, це вже позитив.
РБ Лейпциг – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Гімн Ліги чемпіонів – це щось неймовірне. Єврокубкові матчі в такому турнірі по-справжньому особливі. Футболісти готові ментально, всі дуже хочуть себе показати після поразки Айнтрахту (0:4 у Бундеслізі, – прим). Проблем з мотивацією не буде жодних.
Травма Ольмо б'є по команді. Але в нас достатньо варіантів, як компенсувати цю втрату. У провальній грі з Франкфуртом нам забракло базових речей. Ми вже обговорили все з гравцями, тому я з позитивом чекаю наступних матчів", – сказав Тедеско на передматчевій пресконференції.
Матч РБ Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 за київським часом. Команди зустрічаються в першому турі Ліги чемпіонів.