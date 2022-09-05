"Шахтар домінує в Україні та регулярно виступає в Лізі чемпіонів. Попри серйозні трансферні втрати бразильців, в них залишилася чудова настирна команда. Шахтар може бути дуже небезпечним у перехідних фазах.

Ситуація складна для всіх українців, для Шахтаря зокрема. Коли в життя у вигляді футболу повертається хоча б частинка нормальності, це вже позитив.

РБ Лейпциг – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Гімн Ліги чемпіонів – це щось неймовірне. Єврокубкові матчі в такому турнірі по-справжньому особливі. Футболісти готові ментально, всі дуже хочуть себе показати після поразки Айнтрахту (0:4 у Бундеслізі, – прим). Проблем з мотивацією не буде жодних.

Травма Ольмо б'є по команді. Але в нас достатньо варіантів, як компенсувати цю втрату. У провальній грі з Франкфуртом нам забракло базових речей. Ми вже обговорили все з гравцями, тому я з позитивом чекаю наступних матчів", – сказав Тедеско на передматчевій пресконференції.

Матч РБ Лейпциг – Шахтар відбудеться 6 вересня о 22:00 за київським часом. Команди зустрічаються в першому турі Ліги чемпіонів.

РБ Лейпциг – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів