"Дивилися матч з Айнтрахтом. Лейпциг – якісна німецька команда з потужними гравцями, які демонструють швидкий, вертикальний футбол. У них швидкі нападники, і ми маємо бути уважними й готовими до цього. Ми багато грали з німецькими клубами, і можу сказати, що з ними важко, проте ми мали й маємо гарні результати в тих поєдинках. Завтра намагатимемось продемонструвати гарний футбол і здобути результат.

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Чи давав якісь настанови молоді? Я нічого нікому не говорив. Пам'ятаю свої відчуття перед першим матчем у Лізі чемпіонів, я дуже хвилювався, але єдине, що я почув перед грою: ти готовий. Вони готові, Містер теж готовий, я впевнений, тож важливо, щоб вони виходили, показували те, що можуть наразі, й просто насолоджувались атмосферою, рівнем та повними трибунами. Гадаю, вони мають усе: талант, працездатність і потенціал, аби грати в гарний футбол і досягати результату.

Як можливо тренуватися й грати у футбол в умовах війни? Це для нас також уперше. Складно описати свої почуття під час тренувань у Києві, однак день у день ми підходимо до тренувань за таких умов узагалі без проблем. На тренуванні ти повинен бути готовим до того, що почуєш звуки тривоги, тоді слід іти до укриття. Але щодня ти пишаєшся своєю країною. Я тренуюсь і роблю все, що в моїх силах для країни. Таким є наш шлях, таким є наш дух, ми маємо це подолати", – цитує Степаненка сайт Шахтаря.

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