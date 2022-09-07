– Чи очікували, що команда буде настільки зарядженою і так круто зіграє?

– Вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав такої яскравої перемоги, адже ми чудово знали, проти кого граємо. Лейпциг – клуб із репутацією, який за бюджетом входить до топ-3 в німецькій Бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу. І ми скористалися цим. Однак заслужили цілковито такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як сьогодні.

Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз – найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют. Усі хлопці віддалися цілковито, абсолютно всі – і персонал, і всі дали команді свою енергію разом із фанатами, які прийшли нас підтримати на стадіоні, й ми їх відчували весь час. Ця синергія – і є наша міць.

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– Зіграно лише один матч, але чи можна зараз говорити про можливість виходу з групи?

– Я вас своєю відповіддю не зможу задовольнити, адже цей матч щойно завершився, і ми зараз перебудовуємось на УПЛ – Чорноморець уже чекає. Ми маємо підтвердити свою форму, ментальну й тактичну стабільність. Тому що виграти важко, однак ще важче – вигравати поспіль і перемагати в такій ситуації, що вимагає ментальної стійкості від команди.

Ми – молода команда. Зараз вийшло так добре, проте наступного разу, можливо, буде інакше. Тому що це емоційна гойдалка молодих гравців. І сьогодні вони поводились як дорослі, дуже і дуже кваліфіковані футболісти. Не відчувалася різниця у віці. І мене це потішило. Тож я хочу зараз зосередитись на Чорноморці, адже УПЛ – це alma mater нашого процесу. Без успіху в УПЛ немає таких яскравих матчів у Лізі чемпіонів.

– Що можете сказати про гру Михайла Мудрика та Мар'яна Шведа?

– Шведа знаю дуже давно: він дебютував у мене в Карпатах у 17 років. На жаль, після 10 матчів його купила Севілья: Мончі приїхав до Львова та забрав його. Але в пам'яті він залишився таким, яким був сьогодні. І став ще соліднішим, зарядженішим, мотивованішим. Він і Мудрик – два наші посилення. Як і Петряк, і Зубков, котрі можуть зіграти на цих позиціях. Тому що для великого клубу пріоритет – мати на кожній позиції по два гравці. Ви бачите, що в нас так є – і це розкіш для мене. І ми можемо їх використовувати в кожному матчі залежно від того, з ким граєш.

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– Це перша гра Ліги чемпіонів для вас, і вийшла така фантастична перемога. Скажіть, чи стала ця перемога несподіванкою?

– Коли граєш лише розумом, то ти свідомо обираєш стратегію, маєш більшу концентрацію, краще реагуєш, можеш підказати якомусь футболістові, що слід робити. Адже все сплановано. Однак коли футболіст має талант і починає грати серцем, а ми сьогодні в дебютному матчі грали за державу, за Україну, то це є дуже великим плюсом для нашої команди з ментальної точки зору. І в такий момент ти забуваєш про все, ти з'єднуєшся з матчем і просто літаєш полем. І вони не були стомленими. Можливо, завтра будуть, але сьогодні в них був такий адреналін, що вони самі просто шоковані тим, як зіграли.

Чесно, я щасливий і радію за них, бо ми показали, що можемо. Показали рівень, який повинні тримати й не опускати нижче. Адже від нас зараз вимагатиметься й далі грати так, що не завжди можливо, тому що це молоді гравці. Проте я їм вдячний, я їх дуже люблю, і ми продовжуватимемо працювати далі й скромно прямувати від матчу до матчу. Це дуже важливо, – цитує Йовічевіча прес-служба Шахтаря.

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