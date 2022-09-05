"Звісно, я не маю досвіду гри в Лізі чемпіонів, але компенсую це божевільною мотивацією та підвищеним адреналіном. Водночас ми повинні зберігати баланс між тим, щоб грати розумом і серцем. Щоб команда продемонструвала гарний футбол у дебютному матчі, де не завжди досвід відіграє ключову роль. Звичайно, це фактор величезний, але іноді молоді футболісти не думають про наслідки – і це може бути один з наших козирів.

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Чи відчуваю бойовий настрій команди? Абсолютно. Я відчуваю від першого дня зборів, як настрій поліпшується щодня. І в останньому матчі ви могли помітити, наскільки команда зросла, як зростають бійцівські якості. І ти можеш не лише добре грати у футбол, але, коли стане важко, в деяких моментах протягом матчу з'являється характер. А в останньому поєдинку я побачив команду, і це мене тішить настільки ж, як і три очки. Тому завтра з таким самим настроєм розпочнемо дебютний матч із РБ Лейпциг, який тимчасово проходить невелику кризу за результатами, проте однаково лишається гарною командою.

Що ж до фізичного стану, то ми віддали чимало сил в останньому матчі. Гра в меншості досить довгий час забрала чимало сил – і моральних, і фізичних, і ментальних. Але я сподіваюся, що ці кілька днів ми провели у відновленні й водночас дали тактичну інформацію футболістам про те, що може статися завтра в матчі: коли РБ Лейпциг з м'ячем, коли без м'яча, як розкриває гру, як захищається, які в них характеристики загалом. І завтра є цілий день для ментальної підготовки, однак можу запевнити, що ми будемо готові до матчу.

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Послання від Шахтаря всьому світу щодо нападу росіян на Україну? Насамперед завтра ми представляємо не лише футбольний клуб Шахтар, який уже останні 13-14 років грає в Лізі чемпіонів, але ми представляємо й Україну. І мінімум, що вболівальники завтра побачать, – як ми б’ємося від першої до останньої хвилини так само як зараз військові б’ються за країну і за всіх нас, щоб ми почувалися вільними.

Це і є наша командна відповідальність – грати проти таких команд у Лізі чемпіонів, думаючи про спортивні результати, однак також і представляючи державу в умовах війни. Україна – єдина країна наразі, яка грає чемпіонат на своїй території, де триває війна. Скажу ще раз: це дуже велика відповідальність і гордість. І ми віддамо завтра максимум сил, щоб представити Україну успішно.

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Наскільки складно обрати гравців, які гратимуть завтра у стартовому складі? Звичайно, дивишся матчі суперника, не одну гру, розумієш, хто може зіграти проти нас. Подивилися після матчу з Рухом на те, наскільки ми фізично вимотали команду, хто як зараз готовий фізично, хто здоровий. Зважаючи на це, обираєш тактику: у мене в голові було кілька ідей і систем, але ми зробили вибір і маємо чітку, ясну ідею.

Сьогодні вже показали гравцям, що хочемо зробити в обороні. Однак, знов-таки, залежить від нас самих те, як зіграємо завтрашній матч. Будемо сміливими, рішучими, мотивованими, зможемо без комплексів грати на такому стадіоні в дебютному матчі – це буде значно корисніше для нашої команди, ніж бути скутими й потім шкодувати після гри у автобусі, що не змогли зробити більше. Але чи це буде важкий матч? Так, абсолютно. Важкий матч", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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