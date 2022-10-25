Реал поїхав у гості до Лейпцига в рамках 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч РБ Лейпциг – Реал стартує о 22:00 за Києвом. Дивитися матч в прямому етері можна на MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн зустрічі.

Селтік – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Це поєдинок суперників Шахтаря по групі. Реал вже гарантував собі місце в плей-офф, тому вийшов на гру не оптимальним складом. Лейпциг веде пряму боротьбу з Шахтарем за другу путівку в 1/8 фіналу.

Стартові склади команд

РБ Лейпциг: Бласвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум – Айдара, Шлагер – Собослай, Нкунку, Форсберг – Сілва.

Запасні: Нікіш, Ольмо, Поульсен, Вернер, Діалло, Новоа, Хенрікс, Кампль.

Реал: Куртуа – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Начо – Камавінга, Чуамені, Кроос – Асенсіо, Родріго, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Азар, Одріосола, Менді, Карлос, Аррібас, Родрігес.