РБ Лейпциг – Реал Мадрид: Лунін у стартовому складі – онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
20:18 - Читать на русском
РБ Лейпциг в рамках 1/8 фіналу ЛЧ приймає Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між РБ Лейпциг і мадридським Реалом буде проведено сьогодні, 13 лютого. Стартовий свисток на Ред Булл Арені пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі показує офіційний транслятор ЛЧ на території України – медіасервіс MEGOGO.
РБ Лейпциг – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Андрій Лунін потрапив у стартовий склад "вершкових". Це вже п'ята поспіль поява українця в основі.
Реал опускає Жирону на землю, Довбик не мав шансів, удар по его каталонських зірочок
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter