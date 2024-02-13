РБ Лейпциг в рамках 1/8 фіналу ЛЧ приймає Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 між РБ Лейпциг і мадридським Реалом буде проведено сьогодні, 13 лютого. Стартовий свисток на Ред Булл Арені пролунає о 22:00 за київським часом. Поєдинок в прямому ефірі показує офіційний транслятор ЛЧ на території України – медіасервіс MEGOGO.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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