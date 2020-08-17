toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна

22:48 - Читать на русском
РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна
Юліан Нагельсманн / Фото РБ Лейпциг

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн вишукано мотивував своїх підопічних перед півфіналом Ліги чемпіонів.

 

"Хочемо зіграти у свій футбол і фокусуватися на собі, а не думати тільки про ПСЖ. Після відновлення сезону ми майже не показували футбол, в який хотіли грати, але перемагати можна, навіть граючи погано. У гравців дійсно є бажання вигравати, ми голодні до перемог, і я бачу це у них на обличчях. Ми чудово провели матч проти Атлетіко, а зараз у нас буде шанс проти ПСЖ. Хочемо зробити наступний крок і готові до цього.

РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Томаса Тухеля

Я грав під керівництвом Тухеля. Мені потрібні були гроші, і я отримував зарплату гравця. Однак я отримав травму, довелося вибирати, як оплачувати навчання, і я скористався шансом попрацювати в підрозділі скаутингу і аналітики. Навіть подумати тоді не міг, що колись вийду до півфіналу Ліги чемпіонів і зіграю проти Тухеля.

Я не буду розкривати свою тактику до матчу. Проти Атлетіко ми не грали в три центральні захисники, тому що це було не потрібно. Всі гравці здорові, добре працюють, і, звичайно, ми дуже мотивовані.

Ти не можеш передбачити, що здатні зробити Неймар і Мбаппе, це топ-гравці. Проти них треба застосовувати командну оборону. Буде важко, але ми постараємося натиснути на ПСЖ і змусити їх працювати. Футбол цікавий тоді, коли обидві команди прагнуть атакувати.

Я сказав хлопцям, що навіть без мене у них були б хороші шанси виграти, а ось у мене без них шансів не було. Ліга чемпіонів – турнір гравців, а не тренерів", – цитує Нагельсманна сайт УЄФА.

Нагадаємо, двобій ПСЖ та РБ Лейпциг в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 серпня, початок о 22:00.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів

blog_ava
Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи
08:00
25567
Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг РБ Лейпциг Томас Томас Тухель Юліан Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг - ПСЖ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
58
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?