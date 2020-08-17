РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Юліана Нагельсманна

"Хочемо зіграти у свій футбол і фокусуватися на собі, а не думати тільки про ПСЖ. Після відновлення сезону ми майже не показували футбол, в який хотіли грати, але перемагати можна, навіть граючи погано. У гравців дійсно є бажання вигравати, ми голодні до перемог, і я бачу це у них на обличчях. Ми чудово провели матч проти Атлетіко, а зараз у нас буде шанс проти ПСЖ. Хочемо зробити наступний крок і готові до цього.

РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Томаса Тухеля

Я грав під керівництвом Тухеля. Мені потрібні були гроші, і я отримував зарплату гравця. Однак я отримав травму, довелося вибирати, як оплачувати навчання, і я скористався шансом попрацювати в підрозділі скаутингу і аналітики. Навіть подумати тоді не міг, що колись вийду до півфіналу Ліги чемпіонів і зіграю проти Тухеля.

Я не буду розкривати свою тактику до матчу. Проти Атлетіко ми не грали в три центральні захисники, тому що це було не потрібно. Всі гравці здорові, добре працюють, і, звичайно, ми дуже мотивовані.

Ти не можеш передбачити, що здатні зробити Неймар і Мбаппе, це топ-гравці. Проти них треба застосовувати командну оборону. Буде важко, але ми постараємося натиснути на ПСЖ і змусити їх працювати. Футбол цікавий тоді, коли обидві команди прагнуть атакувати.

Я сказав хлопцям, що навіть без мене у них були б хороші шанси виграти, а ось у мене без них шансів не було. Ліга чемпіонів – турнір гравців, а не тренерів", – цитує Нагельсманна сайт УЄФА.

Нагадаємо, двобій ПСЖ та РБ Лейпциг в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 серпня, початок о 22:00.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів