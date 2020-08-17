РБ Лейпциг – ПСЖ: Еррера виділив основну перевагу німецького клубу

"Це чудовий шанс вийти у фінал. Ми не хочемо говорити про тиск. Ми виграли чотири національних трофеї, провели хороший сезон. Грати у півфіналі Ліги чемпіонів – мрія, що стала реальністю.

РБ Лейпциг – ПСЖ: передматчева прес-конференція Томаса Тухеля

Лейпциг атакує великими силами – ми це бачили в матчі проти Атлетіко. Вони висувають багато гравців попереду. Це небезпечно для нас, але у нашій команді багато швидких гравців для контратак", – цитує Ерреру сайт УЄФА.

Нагадаємо, 31-річний іспанець приєднався до паризького клубу влітку 2019-го, перейшовши на правах вільного агента з Манчестер Юнайтед. Поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться 18 серпня, початок о 22:00.

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