ПСЖ втратив звитягу над РБ Лейпциг у 4-му турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Нкунку забив вже на старті після чудової подачі. РБ Лейпциг міг подвоювати перевагу, але Доннарумма парирував удар Сілви. До перерви ПСЖ навіть вийшов вперед завдяки дебютному дублю Вейналдума.

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Здавалось, що підопічні Маурісіо Почеттіно зароблять три очки, але Собослай на 90+2 хвилині реалізував пенальті, який був призначений за фол на Нкунку. ПСЖ набрав 8 очок і залишився другим. РБ Лейпциг з одним пунктом розташувався на дні, але ще має шанси на вихід бодай у плей-офф Ліги Європи.