"Ліверпуль тепер буде максимально зосереджений на Лізі чемпіонів. Вони спробують позбутися негативу.

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Знаємо, що Ліверпуль – команда світового класу. Незважаючи на погані результати команди в Прем'єр-лізі, багато тренерів в Англії кажуть, що Ліверпуль разом із Манчестер Сіті – найбільш незручні команди в чемпіонаті, оскільки вони вміють пристосовуватися до суперника й чудово виконують складений на гру план. Вони більше не думають про чемпіонський титул в Англії і кинуть всі силу на Лігу чемпіонів", – наводить слова Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч РБ Лейпциг – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 16 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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