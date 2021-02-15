"Важливо не розгубити те хороше, що є в нашій грі. Не здається, що в матчах проти Сіті та Лестера ми награли всього на два забиті м'ячі та сім пропущених. Це сталося через індивідуальні помилки, яких ми припустилися.

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Ми обговорили це. В одному епізоді до пропущеного м'яча призвело банальне непорозуміння. Якщо ви слідкуєте за нашими матчами від старту сезону, то могли помітити, що бувало всяке. Ми провели низку невиразних ігор. У той же час були й дуже хороші матчі", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч РБ Лейпциг – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 16 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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