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РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд матчу
РБ Лейпциг – Борусія Д / твіттер РБ Лейпциг

Дортмундська Борусія на виїзді мінімально переграла РБ Лейпциг у рамках 18-го туру Бундесліги. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, Бундесліга, 18-й тур

РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1

Гол: Вітсель, 19

Борусія Д на виїзді мінімально перемогла РБ Лейпциг: 18-й тур Бундесліги, матчі суботи

"Джмелям" для перемоги вистачило одного забитого м'яча. Його до свого активу ще в першому таймі записав Аксель Вітсель, пробивши під поперечину з кута воротарського майданчика. Перемога дортмундців зберегла для них 6-очкову перевагу над мюнхенською Баварією на горі турнірної таблиці.

Джерело: MEGOGO
Німеччина18 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд: Субота 19 січня 2019

РБ Лейпциг
Матч завершено
0 : 1
Борусія Дортмунд
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Відеоновини РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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