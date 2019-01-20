РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Дортмундська Борусія на виїзді мінімально переграла РБ Лейпциг у рамках 18-го туру Бундесліги. Дивіться відео забитого м'яча та найцікавіших моментів поєдинку.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, Бундесліга, 18-й тур

РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1

Гол: Вітсель, 19

Борусія Д на виїзді мінімально перемогла РБ Лейпциг: 18-й тур Бундесліги, матчі суботи

"Джмелям" для перемоги вистачило одного забитого м'яча. Його до свого активу ще в першому таймі записав Аксель Вітсель, пробивши під поперечину з кута воротарського майданчика. Перемога дортмундців зберегла для них 6-очкову перевагу над мюнхенською Баварією на горі турнірної таблиці.