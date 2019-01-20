РБ Лейпциг – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Україна — 10:43 128
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Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину
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Арсенал здолав Челсі та загострив боротьбу за топ-4 – ефективні "каноніри", провал "синіх" в атаці та смерть "Сарріболу"Англія — 19 січ 2818
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Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від РоналдуУкраїна — 19 січ 4693
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Реал – Севілья: Модріч забиває після кривавого зіткнення, Соларі провчив уже двох зірок, суперник України розчаровувавІспанія — 19 січ 3857
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Динамо – Бохум: пряма трансляція – Соль дебютує за киянТовариські матчі — 19 січ 5443
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