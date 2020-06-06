РБ Лейпциг втратив перемогу над Падерборном у доданий час, Майнц переграв Айнтрахт: 30 тур Бундесліги, субота

У суботу 30-й тур Бундесліги продовжився п'ятьма поєдинками. Рахунки та звіти про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 30-й тур

Айнтрахт – Майнц – 0:2

Голи: Ніахате, 43, Малонг, 77

Фортуна – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Хеннінгс, 5, 75 (пен.) – Даббур, 17, Цубер, 61

Вилучення: Хюбнер, 9 (Хоффенхайм, червона картка)

РБ Лейпциг – Падерборн – 1:1

Голи: Шик, 27 – Штродік, 90+2

Вилучення: Упамекано, 43 (РБ Лейпциг, друга жовта картка)

Борусія Д – Герта – початок матчу о 19:30

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Айнтрахт на власному полі приймав Майнц. Володіючи ігровою і территоріальною перевагою протягом всього тайму господарі примудрились пропустити наприкінці першої сорокап'ятихвилинки: французький захисник "карнавальників" Мусса Ніахате вистрибнув найвище після подачі з кутового і головою увігнав шкіряного у сітку. По перерві П'єр Кунде Малонг зняв всі питання щодо переможця, подвоївши перевагу своєї команди.

Фортуна – один з аутсайдерів турнірної таблиці – вже на 5-й хвилині шокувала Хоффенхайм: Кевін Штогер розкішним навісом знайшов у воротарському майданчику голову Роуена Хеннінгса, який легко переправив м'яч у протилежний від голкіпера кут. Згодом гості взагалі залишились у меншості – Бенджамін Хюбнер під час розіграшу кутового відмахнувся від суперника у власному штрафному і побачив перед собою червону картку.

"Синьо-білі" потроху оговтались і зуміли зрівняти: після розіграшу штрафного найпрудкішим виявився Мунас Даббур, якому вдалось добити круглого у ворота і відновити статус-кво. За хвилину Хеннінгс знову вивів Фортуну вперед, але арбітр скористався системою VAR і взяття воріт відмінив. Після відпочинку Хоффенхайм зусиллями Стівена Цубера повів у рахунку – 28-річний швейцарський півзахисник влучно пробив повз воротаря у правий нижній кут воріт. Але Фортуні вдалось відігратись – Хеннінгс з пенальті зрівняв і вирівняв становище у матчі.

Відвертий невдаха Бундесліги приїхав у гості до одного з претендентів на медалі – РБ Лейпциг. Підопічні Штеффена Баумгарта змогли протриматись лише половину тайму – Патрік Шик і Тімо Вернер продемонстрували, як не треба грати у захисті і вивели "биків" вперед. Під кінець тайму господарі несподівано залишились у меншості – за другу жовту картку було вилучено Дайота Упамекано.

Другий тайм пройшов за певної переваги гостей і це дозволило їм вже у доданий час зрівняти – Крістіан Штродік добив м'яч у сітку, після того як шкіряний відскочив йому прямо на хід. Доволі несподіваний фінал.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ