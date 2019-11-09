РБ Лейпциг розгромив Герту, Майнц поступився Уніону, Шальке не втримав перемогу над Фортуною: 11 тур Бундесліги, субота

У суботу у Бундеслізі відбулось кілька поєдинків 11-го туру. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 11-й тур

Герта – РБ Лейпциг – 2:4

Голи: Міттельштадт, 32, Зельке, 90+2 – Вернер, 39 (пен.), 90+1, Забітцер, 45+1, Кампль, 87

Майнц – Уніон – 2:3

Голи: Онісіво, 81, Бросінскі, 90+4 – Інгвартсен, 30, Андерссон, 45+3, 51

Падеборн – Аугсбург – 0:1

Голи: Макс, 41

Нереалізований пенальті: Г’ясула, 7 (Падеборн)

Шальке – Фортуна – 3:3

Голи: Каліджурі, 33, Кабак, 67, Сердар, 79 – Хеннінгс, 62 (пен.), 74, 85

11-й тур Бундесліги у суботу продовжили чотири поєдинки, які розпочались одночасно. У Берліні Герта приймала РБ Лейпциг. Гості, які вважались фаворитами матчу, несподівано пропустили в середині тайму – Максімілан Міттельштадт змістився до центру лінії штрафного майданчика і потужно пробив у лівий кут воріт. Та вже за сім хвилин Карім Рекік зіграв рукою у воротарському майданчику і рахунок з пенальті зрівняв Тімо Вернер. А у доданий до першого тайму час після удару Марселя Забітцера м’яч рикошетом від спини захисника влетів у ворота і команди пішли на відпочинок за переваги гостей. По перерві гості мали більше шансів на успіх і, зрештою, під кінець гри зусиллями Кевіна Кампля подвоїли свою перевагу. Не встигли берлінці прийти до тями як Вернер відзначився дублем. Однак уже в наступній атаці Даві Зельке трохи підсолодив програш своєї команди.

Аутсайдери турнірної таблиці – Майнц та Уніон – продемонстрували доволі динамічний футбол. Господарі у першому таймі більше володіли ініціативою, однак примудрились пропустити на 30-й хвилині: Маркус Інгвартсен після подачі Крістофера Тріммеля спрямував м’яч у кут воріт. А на третій доданій до першого тайму хвилині після подачі з кутового все того ж Тріммеля Себастьян Андерссон головою забив "у роздягальню". По перерві гол-близнюк знову оформив дует Тріммель-Андерссон: перший навісив з кутового, другий головою відправив м’яч у сітку. Запахло розгромом. Та під кінець матчу Карім Онісіво та Даніель Бросінскі скоротили рахунок до мінімуму, однак на більше просто не вистачило часу.

Найгірша команда цього сезону Падеборн приймала ще одного невдаху Аугсбург. Вже на сьомій хвилині господарі здобули право на пенальті – Рафаель Фрамбергер виконав невдалий підкат у своєму штрафному майданчику і Клаус Г’ясула підійшов до одинадцятиметрової позначки. Він намагався поцілити у кут воріт, але Томаш Коубек розгадав наміри суперника і врятував свою команду чудовим сейвом. Правило "не забиваєш ти – забивають тобі" ніхто не відміняв і Філіп Макс під кінець тайму блискуче виконав штрафний удар, закрутивши м’яч у сітку впритул до правої штанги. Другий тайм голів не приніс.

Шальке з перших хвилин заволодів беззаперечною перевагою і гол був лише питанням часу. Зрештою, на 33-й хвилині Беніто Раман знайшов у штрафному майданчику Даніеля Каліджурі, який і закрутив круглого у кут воріт. По перерві команди влаштували гольову зливу – спочатку Роуен Хеннінгс з пенальті рахунок зрівняв, а вже за пять хвилин Озак Кабак з кутового головою знову вивів Шальке вперед. Згодом Хеннінгс відзначився дублем і зрівняв рахунок, а Суат Сердар потужним ударом завдяки рикошету допоміг господарям повести в рахунку. Та за п’ять хвилин до закінчення зустрічі Хеннінгс забив втретє і врятував для своєї команди таку бажану нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ