toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Разван Луческу поскаржився на малу зарплату свого батька

17:08 - Читать на русском
Разван Луческу поскаржився на малу зарплату свого батька
Мірча та Разван Луческу / соцмережі

Головний тренер Аль-Хіляля Разван Луческу зізнався, що накопичень його батька не вистачить, аби стати повноцінним інвестором Динамо Бухарест.

"Мій батько мало заробляв. У нього була хороша зарплата, але це була лише зарплата. Тепер її немає. Що це означає?

"Ану поверни назад цього "стрільця", щоб я таке востаннє бачив": як Луческу лютував через екс-форварда Шахтаря

Він міг би прийти і дати трохи грошей на рік або два, після чого все б завершилося. Потрібні інші інвестиції, після чого бухарестське Динамо швидко повернеться до того рівня, на якому було 5-6 років тому", – поділився Луческу-молодший в коментарі Gazeta Sporturilor.

Зазначимо, що за часів роботи в Шахтарі Мірча Луческу заробляв близько 4,5 млн євро на рік. Додамо, що бухарестське Динамо, за яке виступав екс-наставник "гірників", має серйозні фінансові проблеми та ризикує вилетіти з елітного дивізіону.

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"

blog_ava
Головні новини футболу 20 червня: Шахтар – чемпіон України, повернення Ярмоленка, коронавірус продовжує вражати УПЛ
07:00
9894
Теги
Світ Динамо Бухарест Динамо Бухарест Разван Луческу Мірча Мірча Луческу Разван Разван Луческу
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:005137 Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ
46
хв
Десна
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук