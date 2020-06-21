Разван Луческу поскаржився на малу зарплату свого батька

Головний тренер Аль-Хіляля Разван Луческу зізнався, що накопичень його батька не вистачить, аби стати повноцінним інвестором Динамо Бухарест.

"Мій батько мало заробляв. У нього була хороша зарплата, але це була лише зарплата. Тепер її немає. Що це означає?

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Він міг би прийти і дати трохи грошей на рік або два, після чого все б завершилося. Потрібні інші інвестиції, після чого бухарестське Динамо швидко повернеться до того рівня, на якому було 5-6 років тому", – поділився Луческу-молодший в коментарі Gazeta Sporturilor.

Зазначимо, що за часів роботи в Шахтарі Мірча Луческу заробляв близько 4,5 млн євро на рік. Додамо, що бухарестське Динамо, за яке виступав екс-наставник "гірників", має серйозні фінансові проблеми та ризикує вилетіти з елітного дивізіону.

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