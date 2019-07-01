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Разван Луческу очолив Аль-Хіляль – його сватали в Шахтар

10:47 363 Читать на русском
Разван Луческу очолив Аль-Хіляль – його сватали в Шахтар
Разван Луческу / Telekomsport.ro

Колишній керманич грецького ПАОКа Разван Луческу став головним тренером аравійського Аль-Хіляля.

Румунський фахівець очолив Аль-Хіляль, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Лише напередодні стало відомо, що Луческу-молодший покинув ПАОК, із яким став чемпіоном і здобув Кубок Греції у сезоні 2018/19. Задля роботи з аравійцями тренер викупив свій контракт із "двоголовими орлами Півночі".

Разван Луческу був одним із претендентів на місце головного тренера Шахтаря після відходу Паулу Фонсеки. Тоді ЗМІ припускали, що його просуванням займається батько, легендарний керманич "гірників" Мірча Луческу.

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