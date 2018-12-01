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Разван Луческу: Гра ПАОКа проти Челсі закінчилась в момент вилучення Хачеріді

00:37 59 Читать на русском
Разван Луческу: Гра ПАОКа проти Челсі закінчилась в момент вилучення Хачеріді
Євген Хачеріді / фото із соцмереж

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу прокоментував результат матчу 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти Челсі.

"Мені нема чого сказати про цю гру, тому що ми змушені були вдесятьох протистояти такому супернику, як Челсі, ще й на його полі. Наша гра закінчилася в момент вилучення Хачеріді.

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Поки у нас все ще залишаються шанси потрапити в плей-офф Ліги Європи, тому будемо намагатися вирішити завдання в останньому турі", – цитує Луческу gazzetta.gr.

ПАОК займає останнє місце в групі L, маючи 3 очки. При цьому греки все ще мають шанси обійти Віді та БАТЕ, які набрали по 6 очок і ділять 2-3 місця в групі.

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Челсі - ПАОК: Четвер 29 листопада 2018

Челсі
Матч завершено
4 : 0
ПАОК
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Теги
Євген Хачеріді Євген Хачеріді ПАОК ПАОК Ліга Європи Разван Луческу Українці за кордоном Челсі - ПАОК
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