Разван Луческу: Гра ПАОКа проти Челсі закінчилась в момент вилучення Хачеріді

Головний тренер ПАОКа Разван Луческу прокоментував результат матчу 5-го туру групового раунду Ліги Європи проти Челсі.

"Мені нема чого сказати про цю гру, тому що ми змушені були вдесятьох протистояти такому супернику, як Челсі, ще й на його полі. Наша гра закінчилася в момент вилучення Хачеріді.

Челсі – ПАОК: Хачеріді отримав пряму червону картку вже в дебюті матчу – найшвидше вилучення в Лізі Європи з 2015 року

Поки у нас все ще залишаються шанси потрапити в плей-офф Ліги Європи, тому будемо намагатися вирішити завдання в останньому турі", – цитує Луческу gazzetta.gr.

ПАОК займає останнє місце в групі L, маючи 3 очки. При цьому греки все ще мають шанси обійти Віді та БАТЕ, які набрали по 6 очок і ділять 2-3 місця в групі.

Фейл Хачеріді, поганий матч Соболя та відсутність результативних дій у "збірників" – як зіграли українці в 5 турі ЛЄ