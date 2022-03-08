Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко написав привітання з нагоди Міжнародного жіночого дня, який відзначають сьогодні, 8 березня.

"Українські жінки у кожну хвилину війни за незалежність України доводять, що є найхоробрішими й найталановитішими у всьому світі!

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Захисниці, медики, волонтерки, співробітниці установ критичної інфраструктури, бабусі, мами, дружини, доньки, ми безмежно захоплюємось і пишаємось вами!

Миру, міцного здоров’я і божого благословення! Разом ми обов’язково раз і назавжди потопимо цей клятий "русский военный корабль"! Слава Героям! Слава Україні", – написав Павелко у Facebook.

Нагадаємо, наша держава силами захисників та захисниць вже 13-й день веде мужню боротьбу проти російського окупанта. Відтак, доводиться відкладати думки про футбол та інші радощі звичного життя до мирного часу.

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