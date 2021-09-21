"Разом ми сильніші", – Роналду звернувся до фанів Манчестер Юнайтед після вольової перемоги над Вест Хемом
Зірка МЮ Кріштіану Роналду підбадьорив вболівальників "червоних дияволів".
Кріштіану Роналду, який голом допоміг Манчестер Юнайтед здолати Вест Хем (2:1), опублікував після гри пост для шанувальників манкуніанців.
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"Разом ми сильніші! Дякую вам всім за підтримку", – написав 36-річний португалець під своїм фото.
Нагадаємо, "червоні дияволи" лише близько місяця тому підписали Кріштіану, і він вже встиг виправдати таке рішення, відзначаючись голами у кожному матчі. Після 5-ти турів АПЛ Юнайтед з 13-ма очками розташувався на третій сходинці.
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