Кріштіану Роналду, який голом допоміг Манчестер Юнайтед здолати Вест Хем (2:1), опублікував після гри пост для шанувальників манкуніанців.

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"Разом ми сильніші! Дякую вам всім за підтримку", – написав 36-річний португалець під своїм фото.

Нагадаємо, "червоні дияволи" лише близько місяця тому підписали Кріштіану, і він вже встиг виправдати таке рішення, відзначаючись голами у кожному матчі. Після 5-ти турів АПЛ Юнайтед з 13-ма очками розташувався на третій сходинці.

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