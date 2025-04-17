"Ви продовжуєте вірити, коли відбиваєте пенальті у свої ворота. Спочатку ми створювали небезпеку біля чужих воріт, уболівальники гнали нас уперед. Але Арсенал – це команда, яка добре захищається, вони організовані, вінгери повертаються, нападники...

Піжонський пенальті імені Сака у відеоогляді матчу Реал – Арсенал – 1:2

У перерві ми відчували, що якби ми забили першими, то повернулися б у гру. Але так вийшло, що першими ми пропустили. Ми швидко зрівняли рахунок і продовжували вірити, але при цьому не були успішними в атаці. Не думаю, що Райя зробив хоча б один гідний сейв. Арсенал був кращим за нас, і ми повинні це прийняти.

Ми робили багато передач, але в цьому році у нас немає Хоселу, природженого нападника. Нам потрібно ретельно проаналізувати, що ми можемо зробити краще. У нас попереду великий сезон, на кону Ла Ліга, Кубок через десять днів, а потім Клубний чемпіонат світу.

Іноді потрібно бути самокритичним і уважно до всього ставитися. Це має робити кожен. Я відчуваю, що ми команда, але нам потрібно більше грати як команда, а не індивідуально. Якщо суперник забиває двічі, Вінісіус або Кіліан можуть реалізувати один момент, але не п'ять", – цитує Marca Куртуа.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу