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Райс зможе виступати за збірну Англії – ФІФА дозволила хавбеку Вест Хема змінити футбольне громадянство

16:39 246 Читать на русском
Райс зможе виступати за збірну Англії – ФІФА дозволила хавбеку Вест Хема змінити футбольне громадянство
Деклан Райс / Фото FAIreland

Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс зможе одягнути футболку "трьох левів".

ФІФА задовольнила заявку хавбека Вест Хема Деклана Райса щодо зміни футбольного громадянства, повідомляє Independent.

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Талант "молотобійців" народився в Англії, але має ірландське коріння. Протягом останніх 4-х років Райс виступав за національні команди Ірландії різних вікових категорій та навіть встиг провести 3 матчі за головну збірну в товариських зустрічах.

Зважаючи на неофіційний статус цих зустрічей, ФІФА дозволила Деклану виступати за збірну Англії.

В поточному сезоні АПЛ Райс провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Англія Англія Ірландія Ірландія Деклан Райс Деклан Райс
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