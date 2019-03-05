Райс зможе виступати за збірну Англії – ФІФА дозволила хавбеку Вест Хема змінити футбольне громадянство

Півзахисник лондонського Вест Хема Деклан Райс зможе одягнути футболку "трьох левів".

ФІФА задовольнила заявку хавбека Вест Хема Деклана Райса щодо зміни футбольного громадянства, повідомляє Independent.

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Талант "молотобійців" народився в Англії, але має ірландське коріння. Протягом останніх 4-х років Райс виступав за національні команди Ірландії різних вікових категорій та навіть встиг провести 3 матчі за головну збірну в товариських зустрічах.

Зважаючи на неофіційний статус цих зустрічей, ФІФА дозволила Деклану виступати за збірну Англії.

В поточному сезоні АПЛ Райс провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами.

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