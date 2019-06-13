Райола спростував чутки про перехід Де Лігта в ПСЖ

Міно Райола, який є агентом капітана Аякса Маттейса Де Лігта, поділився інформацією щодо майбутнього свого клієнта.

"Трансфер Де Лігта в ПСЖ? Це помилкова інформація. Я не зустрічався з представниками ПСЖ", – цитує Райолу ANSA.

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Нагадаємо, авторитетне видання AS заявляло, що 19-річного захисника не влаштував запропонований Барселоною контракт, тому ПСЖ залишався одним з основних претендентів на Маттейса.

Окрім паризького та каталонського грандів в послугах капітана Аякса зацікавлені ще ряд європейських клубів.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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