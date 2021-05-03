Як відомо, вже 1 липня 22-річний кіпер збірної Італії може стати вільним агентом. Доннарумма не може досягти згоди з Міланом щодо умов нового контракту. Вся справа у зарплатні, адже футболіст вимагає 12 млн євро за сезон, тоді як клуб готовий платити тільки 8. Зараз Джіджі заробляє 6 млн євро щорічно.

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Міно Райола, який представляє інтереси Доннарумми, стверджує, що отримав пропозицію для свого клієнта із зарплатнею в 10 млн євро. Конкретний клуб не вказується, але в Італії підозрюють, що мова йде про Ювентус, який вважається фаворитом на підписання італійського портьєре, повідомляє Football Italia з посиланням на GdS.

Реакція керівництва Мілана поки невідома, а сам воротар стверджує, що прагне грати у Лізі чемпіонів. Мілан має шанси кваліфікуватися туди, але навіть у випадку потрапляння в топ-4 Серії А ситуація не зміниться – максимум, який "россонері" готові платити Джанлуїджі, складе 8 млн.

Зауважимо, у поточному сезоні Доннарумма провів 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких пропустив 54 голи.

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