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Райола пояснив, чому італійці не можуть бути расистами

19:34 123 Читать на русском
Райола пояснив, чому італійці не можуть бути расистами
Міно Райола / Reuters

Одіозний агент Міно Райола прокоментував расистський інцидент зі своїми клієнтами – Мойзе Кіном і Блезом Матюйді, що трапився під час поєдинку 30-го туру італійської Серії А між Кальярі та туринським Ювентусом.

 
Леонардо Бонуччі 23’
Мойзе Кін 85’

"Бути італійцем і расистом водночас не можна.

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Я підтримую Мойзе та Блеза. Расизм для мене – синонім невігластва. Виправдовувати його ніхто не може й не повинен. Я пишаюся своїми хлопцями та буду з ними до кінця", – цитує Райолу ANSA.

Відзначимо, що напередодні форвард Ювентуса Кін відсвяткував гол біля трибун Кальярі, а місцеві фанати почали ображати гравця на расистському підґрунті. Також із проявами расизму зіткнувся півзахисник туринців Блез Матюйді.

Теги
Міно Райола Мойзе Кін Мойзе Кін Расизм у футболі Кальярі - Ювентус Блез Матюйді Блез Матюйді Ювентус Ювентус Італія
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