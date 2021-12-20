Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт відкритий до пропозицій від інших клубів.

Нідерландець наразі проводить свій третій сезон у складі "б'янконері". Вже влітку Де Лігт може змінити клубну прописку. Про це сказав Міно Райола в інтерв'ю NRC.

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Одіозний агент у своєму стилі не став розкривати жодних деталей. За словами Райоли, Де Лігт "готовий до нового кроку в своїй кар'єрі" і "він також так думає". Раніше повідомлялося про інтерес до захисника англійських грандів – Челсі та Манчестер Сіті.

До слова, Де Лігт перебрався у Ювентус влітку 2019 року за 85 млн євро. Контракт нідерландця з туринським клубом розрахований до літа 2024-го.

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