"Контракт Погба з МЮ закінчується в наступному році. Ми поговоримо з Манчестер Юнайтед і подивимося. Напевне, Турин залишився в його серці, а для нього подібні речі важливі. Є ймовірність, що він повернеться в Ювентус, але це залежить і від "Старої синьйори", – наводить слова Райоли Calciomercato в інтерв'ю Rai Sport.

Погба готовий продовжити контракт з Манчестер Юнайтед через Роналду, – The Athletic

Зазначимо, що Погба вже тривалий час сватають в Реал та Ювентус, проте все змінилось після повернення Роналду в Манчестер Юнайтед – француз має намір залишитись в англійському гранді

До слова, Поль у поточному сезоні провів 4 матчі за "червоних грандів", у яких віддав 7 результативних передач.

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