Райола: Манчестер Юнайтед погубив би навіть кар'єри Пеле та Марадони

Агент півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба Міно Райола виступив з різкою критикою "червоних дияволів".

"Проблема Погба – Манчестер Юнайтед. Це клуб, відірваний від реальності і без спортивного проекту.

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Я б нікого не привів туди, вони погубили б навіть Марадону, Пеле і Мальдіні. Полю потрібен такий клуб і така команда, яким був для нього Ювентус раніше", – наводить слова Райоли The Telegraph.

За інформацією ЗМІ, французький хавбек має певні непорозуміння з керівництвом клубу та тренерським штабом, що спонукає чутки про його можливий трансфер з МЮ. До слова, Погба провів за Манчестер Юнайтед лише 8 матчів у поточному сезоні, відзначившись 2 асистами.

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