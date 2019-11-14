Райола хоче вибити для Доннарумми підвищення зарплати – у Мілана інші плани на голкіпера

Голкіпер Мілана Джанлуїджі Доннарумма оцінює свою роботу в команді вище поточної зарплати.

Міно Райола, який є скандальним агентом воротаря Мілана Джанлуїджі Доннарумми, має намір обговорити з клубом новий контракт свого клієнта зі значним підвищенням зарплати, повідомляє Corriere dello Sport.

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Керівництво "россонері" не проти продовжити контракт з 20-річним воротарем, але не розраховує платити більше, ніж отримує Джанлуїджі зараз (6 млн євро на рік).

Чинна угода між сторонами розрахована до літа 2021 року.

В поточному сезоні Серії А Доннарумма провів 11 матчів, в яких пропустив 15 м'ячів.

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