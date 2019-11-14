Райола хоче вибити для Доннарумми підвищення зарплати – у Мілана інші плани на голкіпера

Україна — 17:33 1177
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Косовський звільнений із посади керманича Ворскли
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Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єруОвертайм — 16:45 1686
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Україна втрачає 8 зірок основи перед Естонією і Сербією: Шевченко ніколи не мав стільки проблем – хто замінить лідерівУкраїна — 15:55 11165
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Маліновський не прогресує в Аталанті – впертий Гасперіні, проблеми українця та сенсаційний інсайд щодо трансферуІталія — 12:00 9508