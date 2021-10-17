Чемпіонат Іспанії 2021/22, 9-й тур

Райо Вальєкано – Ельче – 2:1

Голи: М. Ернандес, 26, Нтека, 65 – Бойє, 14

Сельта – Севілья – початок о 17:15

Вільяреал – Осасуна – початок о 19:30

Райо Вальєкано відкривав програму дня у Ла Лізі домашнім матчем проти Ельче. В разі перемоги мадридці піднялись би у зону ЛЧ, однак вже на 14-й хвилині їм довелося виймати м'яч із сітки власних воріт – це Бойє круто розвернувся у центрі та перед штрафним, пробивши у лівий нижній кут метрів з 20-ти. 0:1! Втім, всього через 15 хвилин господарі зрівняли зусиллями Ернандеса, якому вдалося замкнути подачу Комесаньї з глибини. 1:1! Саме з цим рахунком команди і відправились відпочивати.

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В другому таймі гра йшла рівно, без явної переваги якогось із колективів. При цьому моментів виникало обмаль. Аби вирвати перемогу, потрібні були екстраординарні дії – і на 65-й хвилині Нтека показав їх, класно пробивши з дальньої дистанції у правий нижній кут воріт Ельче. 2:1! Цей гол і вирішив долю протистояння. Мадридці тріумфують, підіймаючись на четверту позицію в турнірній таблиці.

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