Чемпіонат Іспанії 2021/22, 16-й тур

Райо Вальєкано – Еспаньйол – 1:0

Голи: Кабрера, 54 (автогол)

Ельче – Кадіс – початок о 17:15

Леванте – Осасуна – початок о 19:30

Сельта – Валенсія – початок о 22:00

Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Мадриді між Райо Вальєкано й Еспаньйолом. В разі перемоги господарі могли наблизитись до зони ЛЧ на відстань двох очок, однак в першому таймі особливої переваги та значної кількості моментів не виникало. Каталонці трималися на рівних і по перерві, але їм не пощастило – на 54-й хвилині Кабрера підрізав м'яч у власні ворота.

Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Райо Вальєканос святкує мінімальну перемогу й повертається у боротьбу за потрапляння в топ-4.

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