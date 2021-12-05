Райо Вальєкано втримав мінімальну перемогу над Еспаньйолом, повернувшись у боротьбу за ЛЧ
Еспаньйол в рамках 16-го туру Ла Ліги зазнав прикрої виїзної поразки від Райо Вальєкано. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 16-й тур
Райо Вальєкано – Еспаньйол – 1:0
Голи: Кабрера, 54 (автогол)
Ельче – Кадіс – початок о 17:15
Леванте – Осасуна – початок о 19:30
Сельта – Валенсія – початок о 22:00
Програму дня в Іспанії відкривала зустріч у Мадриді між Райо Вальєкано й Еспаньйолом. В разі перемоги господарі могли наблизитись до зони ЛЧ на відстань двох очок, однак в першому таймі особливої переваги та значної кількості моментів не виникало. Каталонці трималися на рівних і по перерві, але їм не пощастило – на 54-й хвилині Кабрера підрізав м'яч у власні ворота.
Цей гол виявився єдиним у зустрічі. Райо Вальєканос святкує мінімальну перемогу й повертається у боротьбу за потрапляння в топ-4.