Райо Вальєкано вирвав перемогу в Сельти

В матчі 19 туру Ла Ліги Райо Вальєкано у важкому матчі здобув перемогу завдяки хет-трику Де Томаса. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 19 тур

Райо Вальєкано – Сельта – 4:2

Голи: Де Томас, 4, 37, 77, Бебе, 90+1 – Араухо, 13, Гомес, 18, (пен)

Команди вирішили не затягувати із забитими голами і Де Томас відкрив рахунок вже на 4 хвилині. Сельта досить швидко відповіла забитим голом Араухо, а ще через 5 хвилин Максі Гомес реалізував пенальті. Однак на перерву команди пішли за нічийного рахунку, Де Томас до кінця першого тайму оформив дубль. По перерві результативність зменшилась, але саме Райо Вальєкано в підсумку вирвав перемогу. Головним героєм матчу став Де Томас, який оформив хет-трик та приніс необхідні 3 очки своїй команді. А крапку в матчі поставив Бебе в компенсований час.

Завдяки цій перемозі Райо Вальєкано набрав 19 очок та піднявся на 18 позицію, Сельта з 21 пунктом залишилась на 14 місці.