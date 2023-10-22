В рамках програми дня у 10-му турі Ла Ліги було заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 10-й тур

Лас-Пальмас – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Бебе, 90+1

Нереалізований пенальті: Ель-Хаддаді, 34 (Лас-Пальмас)

Вилучення: Валентін, 90+4 (Райо Вальєкано)

Вільяреал – Алавес – початок о 19:30

Райо Вальєкано на виїзді переміг Лас-Пальмас. На перерву футболісти пішли без забитих м'ячів, що було очікувано. Лас-Пальмас у перших таймах в цьому сезоні пропустив всього один гол – таким же досягненням у топ-5 ліг Європи можуть похизуватись тільки Інтер, ПСЖ і Ніцца. Господарі могли ще й самі відзначитись, однак Ель-Хаддаді не зміг реалізувати пенальті.

До кінця основного часу канарці тримали свої ворота сухими, однак на 1-й компенсованій хвилині Райо таки відкрив рахунок. Голом відзначився Бебе, який тільки-но з'явився на полі. Його влучний удар і вирішив долю зустрічі.

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