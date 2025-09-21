У рамках 5-го туру Ла Ліги 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2025/26, 5-й тур

Райо Вальєкано – Сельта – 1:1

Голи: Де Фрутос, 65 – Іглесіас, 49

Мальорка – Атлетіко – початок о 17:15

Ельче – Реал Ов'єдо – початок о 19:30

У поєдинку на Валькасі нічия нікого не влаштовувала. Райо Вальєкано не знав перемог протягом трьох турів, а Сельта не виграла жодного матчу в сезоні. Галісійці налаштувались краще, видавши доволі сильний старт – зокрема, вже на 9-й хвилині чудовий момент змарнував Іглесіас, який влучив у голкіпера з кількох метрів.

Bryan ️ Rueda ️ Borja Iglesias pic.twitter.com/GHrfWsxwUr — Celta (@RCCelta) September 21, 2025

За три хвилини по перерві Борха таки вивів гостей уперед, пробивши головою після подачі з кутового. Втім, Райо Вальєкано загалом був активнішим і гострішим. Гол Де Фрутоса на 65-й хвилині виявився цілком заслуженим – Хорхе прибіг на ближню стійку та замкнув простріл з лівого флангу. 1:1!

А більше команди й не забивали. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нічию – п'яту поспіль для Сельти. Причому галісійці усі п'ять "мирових" завершились з однаковим рахунком 1:1. Дива та й годі!

