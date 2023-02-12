В рамках програми дня у 21-му турі Ла Ліги заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 21-й тур

Хетафе – Райо Вальєкано – 1:1

Голи: Унал, 77 – Арамбаррі, 38 (автогол)

Нереалізовані пенальті: Майораль, 50 – Де Томас, 86

Вилучення: Аленья, 54 (Хетафе)

Сельта – Атлетіко – початок о 17:15

Вальядолід – Осасуна – початок о 19:30

Хетафе й Райо Вальєкано не визначили переможця, якщо вам це дійсно цікаво. Хоча мадридське дербі виявилось багатим на події. Усі два голи в ньому забили господарі – один у свої, один в чужі. На початку другого тайму вони зазнали подвійного фіаско, не реалізувавши пенальті (Майораль пробив зависоко) й залишившись у меншості, однак гості відповіли взаємністю. На 86-й хвилині Де Томас з 11-метрового не зміг прошити голкіпера.

Зрештою, поєдинок з 32 ударами по воротах завершився нічиєю, провальною для обох мадридських колективів. Хетафе продовжив безвиграшну серію до шести матчів і не зміг покинути зону вильоту, а Райо Вальєкано не піднявся у зону ЛЧ.