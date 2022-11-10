Чемпіонат Іспанії 2022,23, 14-й тур

Райо Вальєкано – Сельта – 0:0

Валенсія – Бетіс – 0:0 (перший тайм)

Райо Вальєкано після сенсаційної перемоги над Реалом піднявся на дев'яту позицію, однак до зони ЛЧ мадридцям не вистачало всього трьох очок. Набрати їх можна було у домашньому поєдинку з Сельтою – благо, галісійці навіть після відставки Едоардо Коудета не стали грати краще. Їхня безвиграшна серія тривала цілих шість турів.

Щоправда, Райо не знав перемог над Сельтою протягом трьох матчів у Ла Лізі поспіль. Ще одна осічка оновила б антирекорд протистояння – і ця осічка сталася! Інакше й бути не могло, коли завдаєш всього 9 ударів за гру, не дотягуючи навіть до 0,4 xG. Гості виступили не набагато краще, але на останніх хвилинах Аспас і Нуньєс могли прибити мадридців замикання стандартів з шести метрів.

Влучити у площину їм не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Райо Вальєкано вперше з 1996 року не зміг переграти Сельту у чотирьох матчах Прімери поспіль. До того, підопічні Андоні Іраоли залишились у двох очках від зони ЛЧ.