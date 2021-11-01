У понеділок 12-й тур чемпіонату Іспанії продовжило два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 12-й тур

Райо Вальєкано – Сельта – 0:0

Леванте – Гранада – початок зустрічі о 22:00

Атлетіко розбив Бетіс та піднявся у зону ЛЧ, Реал Сосьєдад розписав нічию з Атлетіком у баскському дербі

У першому матчі дня Райо Вальєкано приймав Сельту. Після короткої розвідки господарі взялись обстрілювати ворота "кельтів". Спочатку Радамель Фалькао змусив Матіаса Дітуро продемонструвати майстерність і тягнути м'яч з правого нижнього кута, а за мить Ісі Паласон цілив під праву стійку – бракувало точності.

На 19-й хвилині Ренато Тапія відверто завалив Фалькао у штрафному майданчику Сельти, однак арбітр не піддався на вмовляння гравців Райо і пенальті не призначив. Згодом Фран Гарсія завдав небезпечного удару з далекої відстані – Дітуро у стрибку потягнув сферу з кута воріт.

Господарі виглядали агресивнішими і гострішими і раз за разом накочували атаки на ворота Сельти, однак не вистачало фарту на завершальній стадії. Під кінець тайму Ісі замикав простріл Гарсії з лівого флангу – м'яч просвистів над поперечиною.

Одразу по перерві Дітуро знову нагадав, що він у нинішньому матчі чи не найкращий гравець Сельти – після пострілу Гарсії його сейв вкотре врятував команду з Віго. В середині другої сорокап'ятихвилинки супершанс не використав Браїс Мендес – зі штрафного він закручував сферу у дальній кут воріт. М'яч оминув стінку і летів у ціль, але Столе Дімітрієвскі розгадав задум капітана Сельти і у падінні врятував ворота Райо. Вже у доданий час гості отримали останній шанс вийти вперед – Аспас з небезпечного штрафного влучив у стінку.

Нічия принесла Сельті 11 очок та чотирнадцяту сходинку турнірної таблиці, Райо Вальєкано з 20 пунктами став шостим.

Севілья здолала Осасуну і піднялась на другу сходинку Ла Ліги, наздогнавши Реал, Вільяреал поступився Валенсії