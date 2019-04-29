Райо Вальєкано – Реал Мадрид – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Райо Вальєкано мінімально переміг Реал у матчі 34-го туру Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Райо Вальєкано – Реал Мадрид (1:0).

Райо Вальєкано мінімально переграв Реал. Єдиним голом в матчі відзначився Ембарба ударом з пенальті, але й без цього Райо Вальєкано виглядало більш переконливо і заслужено взяв три очки в матчі

Таким чином, Райо набрав 31 заліковий бал та обійшов Уеску, зайнявши передостанню позицію в турнірній таблиці. Відставання від Вальядоліда становить чотири очки, а від покидання зони вильоту – всі шість. Реал же залишився на третій позиції з 69 пунктами.

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