Райо Вальєкано вдома здобув мінімальну перемогу над Реалом

Мадридське дербі між Райо Вальєкано та Реалом завершилось мінімальним, але досить впевненим тріумфом "бджiл" (1:0).

Райо Вальєкано веде відчайдушну боротьбу за виживання, тому у мадридському дербі команді Пако Хіменеса була потрібна лише перемога. Втім, перші моменти були за Реалом: так, на 5-й хвилині Марсело отримав передачу низом та з-за меж штрафного потужно пробив у дальній кут – Гарсія у красивому стрибку парирував. На 8-й же Діас отримав передачу від Карвахаля у вільну зону в карному майданчику, однак удар нападника в останню секунду пом'якшив Ба. Тут вже прийшла відповідь від Райо – Посо на правому краю хитнув Марсело та пробив у ближній кут, але Куртуа зіграв надійно.

Поступово господарі стали набирати обертів, все частіше наближаючись до воріт Реала. На 16-й хвилині вони розкатали блискучу триходівку перед штрафним з виводом Посо віч-на-віч з Куртуа, однак форвард влучив у ногу Тібо – а від неї м'яч влетів у сітку лише із зовнішнього боку. На 21-й же стався обмін гольовими моментами: Райо провів атаку з прострілом на лінію штрафного під удар Герро, однак той впав у боротьбі з Вальєхо; Реал тут же відповів контратакою з виводом Бейла практично сам-на-сам, однак Гарет пробив безхитрісно.

Втім, після цього арбітр пішов дивитися повтор, адже була підозра на фол Вальєхо проти Герро; він підтвердив здогадки, тому було призначено пенальті, який впевнено реалізував Ембарба – 1:0! Надалі гра дещо пригальмувала, що діяло на руку Вальєкано. Гості мали тільки декілька заблокованих ударів та неточних замикань, а на 39-й хвилині ефектний гол Маріано скасували через офсайд. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком, встановленим Ембарбою.

Другий тайм розпочався зі ініціативи Райо Вальєкано, який тримав м'яч під власним контролем і шукав шпарини в обороні. "Бланкос" практично нічим не відповідали, крім фолів, але й "бджоли" діяли грубо – Тоні Кроосу навіть розибил голову. У футбольному ж плані рівності не було: господарі грали цікавіше й могли подвоїти перевагу на 52-й хвилині після феноменального удару Ембарби з правого флангу під ближню стійку.

Куртуа врятував під час цього пострілу, а за кілька хвилин ще й взяв дальній постріл Бебе та перехопив серію подач – словом, роботи у голкіпера "королівського клубу" вистачало, чого не скажеш про його візаві Гарсію. Лише на 68-й хвилині йому довелося допомогти своїй команді, парирувавши постріл Бейла зі штрафного під поперечину, однак валлієць бив саме туди, де і стояв Альберто.

В останні 20 хвилин Реал вже відверто кинув грати, а Райо це влаштовувало. Можна згадати хіба що вихід Герро віч-на-віч з Куртуа на 86-й хвилині, однак його загнали у глухий кут, змусивши бити з незручної позиції. Більшу частину часу команди витратили на заміни, кутові, фоли та жовті картки, хоча останні шість хвилин виявились захоплюючими – господарі стояли за результат насмерть. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну, але впевнену перемогу Райо Вальєкано.

Таким чином, Райо набрав 31 заліковий бал та обійшов Уеску, зайнявши передостанню позицію в турнірній таблиці. Відставання від Вальядоліда становить чотири очки, а від покидання зони вильоту – всі шість. Реал же залишився на третій позиції з 69 пунктами.