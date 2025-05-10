Лас-Пальмас у рамках 35-го туру Ла Ліги 2024/25 зазнав поразки від Райо Вальєкано (0:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лас-Пальмас веде боротьбу за виживання у Ла Лізі, тож нічия у домашці з Райо Вальєкано канарців не влаштовувала. В якомусь сенсі острів'яни виконали завдання – нічиєї не сталося, адже вони програли. Єдиний гол у зустрічі в середині другого тайму забив Альваро Гарсія.

Лунін отримав несподіваний варіант продовження кар'єри – конкурент Реала готовий викласти 25 млн за українця

Ця невдача ще не означає вильоту Лас-Пальмас, але ситуація складна. Після третьої поразки поспіль команда залишилась у зоні вильоту з 32 очками в активі – аби покинути трійку аутсайдерів, треба обійти Алавес, у якого на три очки більше при кращій статистиці особистих зустрічей. Баски свій матч ще не зіграли, а у канарців залишилось всього три тури.

Лас-Пальмас же піднявся у зону Ліги Європи, однак позаду розташувались Сельта (на один заліковий бал менше), Осасуна та Мальорка (на три).

Луніну пропонують замінити чемпіона світу – Довбик і Циганков, варіанти возз'єднання зіркової пар