Райо Вальєкано у рамках 34-го туру Ла Ліги 2024/25 переміг Хетафе (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мадридське дербі на Вальєкасі мало велике значення для обох колективів. По-перше, вони не знали перемог близько місяця, а по-друге – Райо і Хетафе зберігали шанси на єврокубки. Топ-8 розташовувалась зовсім поруч.

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Господарі налаштувались краще, відкривши рахунок вже на 7-й хвилині внаслідок подачі з кутового. Голом відзначився Флоріан Лежен. Надалі гра була рівною, але Райо Вальєкано виглядав дещо гостріше. Зокрема, на початку другого тайму шикарну контратаку завершував Хорхе Де Фрутос – його удар з лінії штрафного парирував Давід Сорія.

¡Así fue la ocasión de @Jorge_deFrutosS, que salvó David Soria, tras una gran contra del Rayo!#LaLigaHighlights #RayoGetafe pic.twitter.com/pYUza8Dcq0 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 2, 2025

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "блискавок". Райо перервав 4-матчеву безвиграшну серію, набрав 44 очки й порівнявся з Осасуною, якій вдається закривати зону єврокубків завдяки кращим додатковим показникам. Хетафе відстав на п'ять залікових балів, продовживши серію поразок до чотирьох турів.

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