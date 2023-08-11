В рамках 1-го туру Ла Ліги на п'ятницю запланували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 1-й тур

Альмерія – Райо Вальєкано – 0:2

Голи: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)

Севілья – Валенсія – початок о 23:00

Андалусії випала честь відкрити сезон у топ-5 ліг, що для більшості вболівальників тотожно відновленню європейського клубного сезону. Оновлену Ла Лігу (з новою графікою й коментарями футболістів у перерві) першими представили Альмерія й Райо Вальєкано. Для мадридців ця зустріч стала першою в епоху без Андоні Іраоли – нового коуча Забарного в Борнмуті.

Поєдинок виявився дуже динамічним, з моментами біля обох воріт. Це було дійсно приємно дивитись, однак голи вдалося побачити лишень у стартові 30 хвилин. Обидва прилетіли з пенальті у ворота Альмерії, причому фоли були дурними.

На 20-й хвилині рахунок відкрив Ісі Паласон, а на 28-й забив Нтека. 0:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Райо Вальєкано стартує з перемоги.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?