Райо Вальєкано нарешті переміг, стрибнувши одразу на вісім позицій у таблиці вгору. "Жертвою" став Алавес, який приїхав у гості й тримав ворота до кінця першого тайму – а потім захисники привезли пенальті. Альваро Гарсія його заробив, а Ісі Паласон впевнено реалізував. 1:0.

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Відігратись баски так і не змогли, а наприкінці другого тайму Райо забив другий гол. Героєм став Хорхе Де Фрутос, який вийшов на заміну й відзначився через сім хвилин. Асистентом виступив Альваро Гарсія – таким чином, він став першим футболістом "блискавок" з 2014 році, якому вдалося заробити пенальті й віддати гольову передачу в матчі Ла Ліги.

Райо Вальєкано домінував, створюючи класні моменти й награвши навіть на три очікуваних голи. Можливо, розгром дійсно стався б, якби не сейв Сівери у моменті з Кіке Пересом. Загалом, за влучаннями у площину господары вели з рахунком 11:1.

Фінальний свисток зафіксував перемогу мадридців з рахунком 2:0. Алавес залишився з шістьма очками й опустився на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Райо Вальєкано ж перервав 2-матчеву серію поразок і злетів одразу на четверту сходинку – втім, це лишень початок туру. Обидві команди завершать його значно нижче.

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