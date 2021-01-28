Райо Вальєкано приймав Барселону у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу Райо Вальєкано – Барселона.

Футболісти Райо шокували Барсу, відкривши рахунок у середині другого тайму, але їхня радість тривала недовго. Через 7 хвилин Грізманн та Мессі познущались з оборони господарів, і аргентинець вирівняв становище.

Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, перегравши Райо Вальєкано завдяки гольовому поверненню Мессі

Вирішив долю поєдинку Френкі де Йонг, який холоднокровно замкнув простріл Альби. Барселона крокує у чвертьфінал Кубка Іспанії. Нагадаємо, Реал вилетів ще на стадії 1/16 фіналу турніру.

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