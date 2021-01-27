Райо Вальєкано – Барселона: Мессі повертається у стартовий склад на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії
21:10 - Читать на русском
Райо Вальєкано в рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії Райо Вальєкано – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Райо Вальєкано:
Барселона:
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