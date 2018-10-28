Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Хетафе переміг на виїзді Райо Вальєкано у матчі 9 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Райо Вальєкано у матчі 9 туру Ла Ліги вдома приймав у дербі Хетафе. Усі голи були забиті в другому таймі.

Хетафе мінімально здолав Райо Вальєкано: 9 тур Ла Ліги, матчі неділі

У ворота господарів влетіли 2 м'ячі протягом 5 хвилин. Спочатку на 63-й хвилині забив Фульк'є, а на 68-й автоголом відзначився Акієме. "Червоно-білі" відповіли лише влучним ударом Рауля Де Томаса на 72-й хвилині.

Хетафе після 9 турів має 12 очок і займає 9 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, Райо продовжує перебувати в зоні вильоту з 5 пунктами.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 9 тур

Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2

Голи: Де Томас , 73 – Фульк'є, 63, Акієме, 68 (аг)

Вилучення: Трехо, 90+2