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Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2 – відео голів та огляд матчу

21 жовтня 16:45 45 Читать на русском
Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2 / ФК Райо Вальєкано

Хетафе переміг на виїзді Райо Вальєкано у матчі 9 туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Райо Вальєкано у матчі 9 туру Ла Ліги вдома приймав у дербі Хетафе. Усі голи були забиті в другому таймі.

Хетафе мінімально здолав Райо Вальєкано: 9 тур Ла Ліги, матчі неділі

У ворота господарів влетіли 2 м'ячі протягом 5 хвилин. Спочатку на 63-й хвилині забив Фульк'є, а на 68-й автоголом відзначився Акієме. "Червоно-білі" відповіли лише влучним ударом Рауля Де Томаса на 72-й хвилині.

Хетафе після 9 турів має 12 очок і займає 9 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, Райо продовжує перебувати в зоні вильоту з 5 пунктами.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 9 тур

Райо Вальєкано – Хетафе – 1:2

Голи: Де Томас , 73 – Фульк'є, 63, Акієме, 68 (аг)

Вилучення: Трехо, 90+2

Іспанія9 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Хетафе: Неділя 21 жовтня 2018

Райо Вальєкано
Матч завершено
1 : 2
Хетафе
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