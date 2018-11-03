toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Райо Вальєкано – Барселона: пряма трансляція

20:45 3 Читать на русском
Райо Вальєкано – Барселона: пряма трансляція
Райо Вальєкано – Барселона: пряма трансляція

У матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги Барселона зустрінеться з Райо Вальєкано. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11-го туру чемпіонату Іспанії Райо Вальєкано – Барселона розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Реал, Баварія, Барселона та ще 8 клубів планують створити Суперлігу у 2021 році

Іспанія11 турЕстадіо де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано - Барселона: Субота 03 листопада 2018

Райо Вальєкано
до матчу
4
год
:
58
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Барселона Барселона Іспанія Райо Вальєкано - Барселона Райо Вальєкано Райо Вальєкано
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук