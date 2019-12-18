Райо Вальєкано – Альбасете: в Іспанії анонсували можливе рішення щодо зупинки матчу через образи Зозулі

Зозуля вітається з гравцями Райо – за декілька хвилин до пекла

Дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії найближчим часом винесе рішення щодо зупинки матчу Райо Вальєкано – Альбасете через образи Романа Зозулі. Marca спрогнозувала найбільш імовірний розвиток подій.

Швидше за все, скандальний поєдинок буде дограно за зачиненими дверима, без уболівальників, анонсує історичний для Іспанії вердикт журналіст мадридського видання Пако Вільяескуса.

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Раніше провідний спортивний медійник Альбасете у коментарі "Футбол 24" назвав три варіанти можливого рішення: продовження поєдинку без змін; продовження поєдинку без глядачів; технічна перемога Альбасете (0:3).

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Матч Райо – Альбасете було зупинено через образливі вигуки уболівальників на адресу Зозулі. Ла Ліга стала на захист українця і схвалила рішення не догравати поєдинок. Зозуля отримав підтримку від партнерів по команді, свого агента Володимира Кузьменка, президента УАФ Андрія Павелка. Очільник Райо Мартін Преса розповів, що обійняв нашого форварда після скандального інциденту.